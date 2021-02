Freiburger Barockorchester

Tabea Zimmermann (Viola)

Violine und Leitung: Gottfried von der Goltz

John Dowland:

"Lachrimae or Seven teares" I, II und VII für Streicher und Laute

Anthony Holborne:

"The Image of Melancholy" für Violine, 3 Violen und Basso continuo

Pietro Antonio Locatelli:

Concerto grosso f-Moll op. 1 Nr. 8 für Violine, Streicher und Basso continuo

Henry Purcell:

Chacony für Streicher a 4 und Basso continuo g-Moll Z 730

Benjamin Britten:

"Lachrymae", Reflections on a song of Dowland, Fassung für Viola und Streichorchester op. 48

Béla Bartók:

Divertimento für Streichorchester Sz 113

(Konzert vom 21. Januar 2009 im Konzerthaus Freiburg)



Orlando di Lasso:

Missa super Bella Amfitrit' altera für 8-stimmigen Chor a cappella

SWR Vokalensemble Stuttgart

Leitung: Marcus Creed