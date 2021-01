Deutsche Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern

Leitung: Ernst Theis

Eduard Strauß:

Bahn frei op. 45

Johann Strauß (Vater):

Chinesischer Galopp op. 20

Eduard Strauß:

Carmen-Quadrille op. 134

Johann Strauß Sohn:

"Karneval in Rom", Ouvertüre

Johann Strauß:

Karnevalsbotschafter op. 270

Johann Strauß:

Donauwalzer op. 314

(Konzert vom 21. September 2014 in der Fruchthalle Kaiserslautern)



Jeremy Menuhin:

Suite in the baroque manner

Menuhin Duo

Dag Ivar Wirén:

Serenade op. 11

LGT Young Soloists

Silvio Rodriguez:

Locuras

Chamber Choir Entrevoces

Wayne Shorter:

Footprints

Richard Héry (Perkussion)

Quatuor Ebène

Louis Spohr:

Klarinettenkonzert Nr. 2 Es-Dur op. 57

Julian Bliss (Klarinette)

Academy of St. Martin in the Fields

Leitung: Kenneth Sillito