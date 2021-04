per Mail teilen

Carl Nielsen:

Ouvertüre zur Oper "Maskarade"

Baltic Sea Youth Philharmonic

Leitung: Kristjan Järvi

Edvard Grieg:

Auszug aus "Olav Trygvason" (Opernfragment)

Solveig Kringelborn (Sopran)

Ingebjørg Kosmo (Mezzosopran)

Trond Halstein Moe (Bariton)

Philharmonischer Chor Bergen

Philharmonisches Orchester Bergen

Leitung: Ole Kristian Ruud

Ludwig van Beethoven:

"Nimm sie hin denn, diese Lieder"

Nicolai Gedda (Tenor)

Jan Eyron (Klavier)

Wolfgang Amadeus Mozart:

"Die Zauberflöte", Duett Pamina-Tamino (3. Akt)

Gundula Janowitz (Sopran)

Nicolai Gedda (Tenor)

Karl Liebl (Tenor)

Franz Crass (Bass)

Philharmonia Orchestra

Leitung: Otto Klemperer

Giacomo Puccini:

"Tosca", Arie des Cavaradossi (1. Akt)

Nicolai Gedda (Tenor)

Orchestra of the Royal Opera House

Leitung: Giuseppe Patané

Giacomo Puccini:

"Tosca", Arie der Tosca (2. Akt), Bearbeitung

Andreas Martin Hofmeir (Tuba)

Andreas Mildner (Harfe)

Peter Tschaikowsky:

"Mazeppa", Lamentoso der Mutter, Finale (1. Akt)

Larissa Dyadkova (Mezzosopran)

Königlicher Opernchor Stockholm

Sinfonieorchester Göteborg

Leitung: Neeme Järvi

Peter Tschaikowsky:

"Oh! chante encore!", Bearbeitung

Lev Vinocour (Klavier)