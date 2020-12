Gaetano Donizetti:

"La Favorite", Arie der Léonor (3. Akt), Bearbeitung

Antoine Tamestit (Viola)

Cédric Tiberghien (Klavier)

Gaëtano Donizetti:

"Imelda de' Lambertazzi", Duett Imelda - Lamberto (2. Akt)

Nicole Cabell (Sopran)

Massimo Giordano (Tenor)

Geoffrey Mitchell Choir

Orchestra of the Age of Enlightenment

Leitung: Mark Elder

Giuseppe Verdi:

"Luisa Miller", Romanze des Rodolfo (2. Akt)

Massimo Giordano (Tenor)

SWR Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg

Leitung: Gérard Korsten

Giuseppe Verdi, Kurt Herrlinger, Bassi Giampieri:

"Rigoletto-Phantasie"

Sabine Meyer (Klarinette)

Orchester der Oper Zürich

Leitung: Franz Welser-Möst

Giuseppe Verdi:

"Don Carlos", Arie der Eboli (4. Akt)

Grace Bumbry (Mezzosopran)

Orchestra of the Royal Opera House Covent Garden

Leitung: Georg Solti

Johannes Brahms:

"An die Nachtigall" op. 46 Nr. 4

"Ständchen" op. 106 Nr. 1

Grace Bumbry (Mezzosopran)

Beaumont Glass (Klavier)

Louis Spohr:

5 Variationen über das Lied "Je suis encore dans mon printemps" von Méhul op. 36

Lavinia Meijer (Harfe)