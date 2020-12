Niccolò Jommelli:

Ciaccona op. 5 Nr. 13

Cappella de'Turchini

Leitung: Antonio Florio

Cristofaro Caresana:

"Per la nascita del verbo", Allegorisches Weihnachtsschauspiel

Georg Friedrich Händel:

"Rinaldo", Arie des Rinaldo (1. Akt)

Franco Fagioli (Countertenor)

Il pomo d'oro

Leitung: Zefira Valova

Leonardo Vinci:

"Artaserse", Duett Mandane - Arbace (3. Akt)

Max Emanuel Cencic, Franco Fagioli (Countertenor)

Concerto Köln

Leitung: Diego Fasolis

Franz Liszt:

Danza sacra und Duetto finale aus Verdis Oper "Aida", Transkription

Yulianna Avdeeva (Klavier)

Giuseppe Verdi:

"Il Trovatore", Erzählung der Azucena (2. Akt)

Anita Rachvelishvili (Mezzosopran)

Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI

Leitung: Giacomo Sagripanti

Dmitri Arakischwili:

"The Legend of Shota rustaveli", Cavatina of King Tamar

Anita Rachvelishvili (Mezzosopran)

Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI

Leitung: Giacomo Sagripanti

Giacomo Puccini:

"La Bohème", Duett Rodolfo - Mimi (1. Akt)

Mirella Freni (Sopran)

Luciano Pavarotti (Tenor)

Berliner Philharmoniker

Leitung: Herbert von Karajan

Claude Debussy:

"The snow is dancing" aus "Children's corner" L 113

Viviane Gomori (Klavier)