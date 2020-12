André Campra:

L'Europe galante", Arie der Zaide (4. Akt)

Isabelle Druet (Mezzosopran)

Les Nouveaux Caractères

Leitung: Sébastien d' Hérin

Georg Friedrich Händel:

"Ariodante", Arie des Ariodante (3. Akt)

Ian Bostridge (Tenor)

Orchestra of the Age of Enlightenment

Leitung: Harry Bicket

Georg Friedrich Händel:

"L'Allegro, il Penseroso ed il Moderato", "As steals the morn upon the night", Duett (3. Teil)

Kate Royal (Sopran)

Ian Bostridge (Tenor)

Orchestra of the Age of Enlightenment

Leitung: Harry Bicket

Ludwig van Beethoven:

Variationen über "Là ci darem la mano" aus Mozarts Oper "Don Giovanni" WoO 28

Daniel Ottensamer (Klarinette)

Mozarteumorchester Salzburg

Vincenzo Bellini:

"I Puritani", Szene und Arie der Elvira (2. Akt)

Pretty Yende (Sopran)

Nicola Alaimo (Bariton)

Gianluca Buratto (Bass)

Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI

Leitung: Marco Armiliato

Gioacchino Rossini:

"Il barbiere di Siviglia", Arie der Rosina (1. Akt)

Pretty Yende (Sopran)

Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI

Leitung: Marco Armiliato

Louis-Claude Daquin:

L'Hirondelle aus Deuxième Suite, Livre de pièces de clavecin, Bearbeitung

Agnès Clément (Harfe)