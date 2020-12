Emmanuel Pahud ist Soloflötist der Berliner Philharmoniker. In diesem Jahr hat er zusammen mit Daniel Barenboim am Klavier und mit Musikerkolleg*innen aus Berlin und Wien vier Werke des jungen Beethoven aufgenommen. Geprägt ist diese Musik von einer noch klassischen Tonalität, aber „die Präzision der Schreibweise, in der Artikulation oder in der Dynamik, und die Kontraste, die daraus entstehen, das ist schon eine neue Welt“, wie Emmanuel Pahud im SWR2 Musikgespräch mit Ulla Zierau erzählt. Die neue CD mit dem Titel „Beethoven“ ist bei Warner Classics als letzte Veröffentlichung anlässlich des Beethoven-Jubiläums erschienen. mehr...