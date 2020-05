Bereits 2010 war das Hörbuch „Dero gehorsamster Sohn. Briefe von Leopold und Wolfgang Amadeus Mozart“ mit ausgewählten Briefen der Mozarts im Handel erschienen, dann lange Zeit nicht greifbar. Jetzt ist es wieder erhältlich. Und Mozart? Immer direkt und gerade heraus. So war Wolfgang Amadeus Mozart – in seiner Musik und auch in seinen Briefen. Gerade wegen der vielen Reisen flogen zwischen den Familienmitgliedern der Mozarts die Briefe nur so hin und her, besonders zwischen Vater Leopold und Sohn Wolfgang Amadé. Christoph Vratz über das Hörbuch. mehr...