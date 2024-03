SWR2 Kantate vom 31.3.2024

Lieder aus Franz Schuberts Zyklus "Die Winterreise" treffen auf Kunstlieder von Komponisten und Komponistinnen aus dem Nahen Osten, Lateinamerika, Zentralafrika und Ostasien. In ihren Werken greifen sie die gleichen Themen auf, die Schubert verhandelt: Entfremdung, Liebe und Reisen sind universelle menschliche Erfahrungen, die man in Gedichtkulturen auf der ganzen Welt findet. Das Reisen prägt darüber hinaus auch viele Lebenswege der ausgewählten Komponisten und Komponistinnen in der "Winterreise - Weltreise: Programm im Zeichen des globalen Kunstliedes, konzipiert von der Musikwissenschaftlterin Natasha Loges, Professorin an der Musikhochschule Freiburg.