SWR2 Kantate vom 4.2.2024

Peter Griesbacher:

Introitus zum Sonntag Sexagesimae

Jürgen Ochs (Tenor)

Michael Meuser (Orgel)

Johann Sebastian Bach:

Sinfonia aus der Kantate "Gleich wie der Regen und Schnee vom Himmel fällt" BWV 18

Europa Galante

Leitung: Fabio Biondi

Johann Sebastian Bach:

"Leichtgesinnte Flattergeister" BWV 181

solistenensemble stimmkunst

Stiftsbarock Stuttgart

Leitung: Kay Johannsen

Johann Pachelbel:

"Durch Adams Fall ist ganz verderbt"

Jürgen Essl (Orgel)

Am Sonntag Sexagesimae des Jahres 1724, in Johann Sebastian Bachs erstem Leipziger Amtsjahr als Thomaskantor, erklingt die Kantate "Leichtgesinnte Flattergeister" BWV 181 im Gottesdienst - vermutlich zusammen mit der Kantate "Gleich wie der Regen und Schnee vom Himmel fällt" BWV 18. Die eine wurde vor der Predigt, die andere danach gesungen. Bei Belial und seinen Kindern, die in der Eingangsarie genannt werden, handelt es sich um dämonische Gestalten, die in der Bibel auftauchen. Je nach Auslegung bedeutet dieser Name soviel wie "Teufel, der ohne Licht ist". Im Tanach, der hebräischen Bibel, bezieht er sich auf hochgradig negativ beschriebene Menschen oder Taten.