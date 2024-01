SWR2 Kantate vom 21.1.2024

per Mail teilen

Johann Sebastian Bach:

"Herr, wie du willt, so schicks mit mir" BWV 73

Magdalena Schreiber (Sopran)

Adalbert Kraus (Tenor)

Wolfgang Schöne (Bass)

Figuralchor der Gedächtniskirche Stuttgart

Bach-Collegium Stuttgart

Leitung: Helmuth Rilling

Johann Sebastian Bach:

"Von Gott will ich nicht lassen" BWV 658

Jörg Halubek (Orgel)

Johann Sebastian Bach:

"Herr, was du willt, soll mir gefallen" aus der Kantate "Ich steh mit einem Fuß im Grabe" BWV 156

Hildegard Laurich (Alt)

Bach-Collegium Stuttgart

Leitung: Helmuth Rilling

In seinem ersten Leipziger Amtsjahr als Thomaskantor komponiert Johann Sebastian Bach für den 3. Sonntag nach Epiphanias die Kantate "Herr, wie du willt, so schicks mit mir" BWV 73. Der unbekannte Textdichter stellt hier vor allem das Gottvertrauen in den Mittelpunkt, das auch im damaligen Sonntagsevangelium von der Heilung eines Aussätzigen und vom Hauptmann von Kapernaum eine wichtige Rolle spielt. Im Eingangssatz der Kantate verbindet Bach Choralzeilen im Ritornell mit Rezitativ-Einschüben und verwendet dazu noch das Horn und zwei Oboen. Leitmotiv ist hier die Zeile: "Herr, wie du willt".