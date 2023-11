SWR2 Kantate vom 26.12.2023

Johann Sebastian Bach:

"Darzu ist erschienen der Sohn Gottes" BWV 40

Robin Tyson (Countertenor, Alt)

James Gilchrist (Tenor)

Peter Harvey (Bass)

Monteverdi Choir

English Baroque Soloists

Leitung: John Eliot Gardiner

Gottfried Heinrich Stölzel:

"Ich sehe den Himmel offen"

Britta Schwarz (Mezzosopran)

Henning Voss (Altus)

Jan Kobow (Tenor)

Klaus Mertens (Bass)

Weimarer Barockensemble

Leitung: Ludger Rémy

Für den zweiten Weihnachtstag des Jahres 1723 komponiert Johann Sebastian Bach in seinem ersten Leipziger Amtsjahr die Kantate "Darzu ist erschienen der Sohn Gottes" BWV 40. Der 26. Dezember ist auch der Gedenktag für den Hl. Stephanus, den ersten Märtyrer. Doch der Kantatentext bei Bach greift in erster Linie den Gedanken von Jesus als den Überwinder der Sünde auf. Ganz anders Gottfried Stölzel in seiner Kantate "Ich sehe den Himmel offen". Ihr Titel bezieht sich direkt auf eine Aussage des Hl. Stephanus, die er laut Legende in seiner Verteidigungsrede vor dem Hohen Rat in Jerusalem macht, bevor er gesteinigt wird.