SWR2 Kantate vom 10.12.2023

Gottfried August Homilius:

"Verwunderung, Mitleid, Furcht und Schrecken"

Barbara Schlick (Sopran)

Hein Meens (Tenor)

Stephen Varcoe (Bass)

Dormagener Jugendkantorei

Das kleine Konzert

Leitung: Hermann Max

Edgar Rabsch:

"Macht hoch die Tür"

Edgar Rabsch (Orgel)

Anonymus:

"Seht unser König kommt"

Christine Müller (Mezzosopran)

Jürgen Ochs (Tenor)

Michael Meuser (Orgel)

In Leipzig hat Johann Sebastian Bach für die Sonntage der Adventszeit keine Kantaten komponiert. Nur der erste Advent wurde gefeiert, an den anderen Sonntagen der adventlichen Buß- und Fastenzeit war keine Figuralmusik vorgesehen. Ganz anders in Dresden: von Gottfried August Homilius, Kreuzkantor und Musikdirektor an den drei Hauptkirchen der Stadt an der Elbe, stammt die Kantate "Verwunderung, Mitleid, Furcht und Schrecken". Zwar hat Homilius noch Unterricht bei Bach in Leipzig genommen, doch gehört er schon der nächsten Komponisten-Generation an, die im empfindsamen Stil schreibt, für den auch der Bach-Sohn Carl Philipp Emanuel steht.