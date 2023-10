SWR2 Kantate vom 3.12.2023

Johann Sebastian Bach:

"Nun komm, der Heiden Heiland Kantate" BWV 61

Christine Schäfer (Sopran)

Werner Güra (Tenor)

Gerald Finley (Bass)

Arnold Schönberg Chor

Concentus musicus Wien

Leitung: Nikolaus Harnoncourt

Dietrich Buxtehude:

"Nun komm, der Heiden Heiland" BuxWV 211

Kei Koito (Orgel)

Georg Philipp Telemann:

"Erwachet zum Kriegen"

Margot Oitzinger (Mezzosopran)

La Gioconda

Die Adventszeit beginnt Johann Sebastian Bach 1723 mit der Kantate "Nun komm, der Heiden Heiland" BWV 61, da befindet er sich in seinem ersten Leipziger Amtsjahr. Erdmann Neumeister hat den Text dazu geschrieben und bezieht sich in der ersten Strophe dabei auf den altkirchlichen Hymnus "Veni redemptor gentium" in der deutschen Fassung von Martin Luther. Viele Jahre war dies das Hauptlied der lutherischen Kirche in der Adventszeit. Bach hat diese Kantate bereits 1714 in Weimar komponiert und führt sie nun an seinem neuen Dienstort wieder auf. Ein Jahr später komponiert er noch einmal eine Kantate über das Lutherlied.