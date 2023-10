SWR2 Kantate vom 19.11.2023

Johann Sebastian Bach:

"O Ewigkeit, du Donnerwort" BWV 60

Hertha Töpper (Alt)

Ernst Haefliger (Tenor)

Kieth Engen (Bass)

Münchener Bach-Chor und -Orchester

Leitung: Karl Richter

Peter Planyavsky:

Improvisation über "O Ewigkeit, du Donnerwort"

Peter Planyavsky (Orgel)

Johann Sebastian Bach:

"So schnell ein rauschend Wasser schießt", Tenor-Arie aus der Kantate "Ach wie flüchtig, ach wie nichtig" BWV 26

Peter Schreier (Tenor)

Kammerorchester Carl Philipp Emanuel Bach

Leitung: Peter Schreier

"O Ewigkeit, du Donnerwort" BWV 60, diese Kantate hat Johann Sebastian Bach für den 24. Sonntag nach Trinitatis des Jahres 1723 komponiert. In diesem Jahr tritt Bach sein Amt als Leipziger Thomaskantor an. Wie in allen Kantaten knüpft auch hier der Text an das damalige Sonntagsevangelium an, die Auferweckung der Tochter des Jairus. Diese Totenerweckung durch Jesus wird als Symbol der erhofften eigenen Auferstehung empfunden. Vor allem das Schwanken zwischen Verzagtheit und Zuversicht sind das Thema dieses Dialoges zwischen den beiden allegorischen Figuren "Furcht" und "Hoffnung". Sie stehen für die zwiegespaltene Seele des Menschen.