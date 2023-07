SWR2 Kantate vom 20.8.2023

Johann Sebastian Bach:

"Siehe zu, dass deine Gottesfurcht nicht Heuchelei sei" BWV 179

Magdalena Kozená (Sopran)

Mark Padmore (Tenor)

Stephan Loges (Bass)

Monteverdi Chor

Englische Barocksolisten

Leitung: John Eliot Gardiner

Marcel Dupré:

"Wo soll ich fliehen hin?" op. 28 Nr. 79

Bruce Neswick (Orgel)

Christoph Graupner:

"Mein Herz schwimmt im Blut"

Andrea Hornung-Boesen (Sopran)

Ensemble musica poetica Freiburg

Die Kantate "Siehe zu, dass deine Gottesfurcht nicht Heuchelei sei" BWV 179 für den 11. Sonntag nach Trinitatis hat Johann Sebastian Bach vor 300 Jahren in seinem ersten Leipziger Amtsjahr komponiert. In Anlehnung an das damalige Sonntagsevangelium, in dem es um das Gleichnis vom Pharisäer und Zöllner geht, schlägt der Kantatentext den eifernden Ton eines Kanzelredners gegen die Heuchelei an, die auch im heutigen Christentum stark verbreitet sei. Beim Eingangschor entscheidet sich Bach für eine motettische Fuge, in der sich die Instrumente eng an die Singstimmen anpassen. Besonders markant ist die Chromatik zu den Worten "mit falschem Herzen".