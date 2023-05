SWR2 Kantate vom 9.7.2023

Johann Sebastian Bach:

"Siehe, ich will viel Fischer aussenden" BWV 88

Ingeborg Reichelt (Sopran)

Verena Gohl (Alt)

Adalbert Kraus (Tenor)

Wolfgang Schöne (Bass)

Figuralchor der Gedächtniskirche Stuttgart

Bach-Collegium Stuttgart

Leitung: Helmuth Rilling

Johann Ludwig Krebs:

Fantasia sopra "Wer nur den lieben Gott läßt walten"

Gerhard Weinberger (Orgel)

Mit seiner 2-teiligen Kantate "Siehe, ich will viel Fischer aussenden" BWV 88 knüpft Johann Sebastian Bach am 5. Sonntag nach Trinitatis des Jahres 1726 an die damalige Lesung aus dem Lukasevangelium an. Petrus hat die ganze Nacht über nichts gefangen, wirft aber auf Jesu Rat noch einmal die Netze aus und fängt schließlich eine so große Menge an Fischen, dass er sie kaum transportieren kann. Diese Berufungsgeschichte des Petrus wird als Beweis für Gottes Anteilnahme am Menschengeschlecht genommen. Besondere Bedeutung bekommen hier die zentralen Worte Jesu im vierten Satz: "Fürchte dich nicht; denn von nun an wirst du Menschen fahen."