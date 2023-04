SWR2 Kantate vom 29.5.2023

Johann Sebastian Bach:

"Ich liebe den Höchsten von ganzem Gemüte" BWV 174

Bogna Bartosz (Alt)

Christoph Prégardien (Tenor)

Klaus Mertens (Bass)

Amsterdamer Barock-Chor und -Orchester

Leitung: Ton Koopman

Heinrich Scheidemann:

"Herzlich lieb hab ich dich, O Herr"

Sebastian Knebel (Orgel)

Gottfried Heinrich Stölzel, Johann Sebastian Bach:

"Mein gläubiges Herze", Arie aus der Kantate "Also hat Gott die Welt geliebt" BWV 68

Aksel Rykkvin (Knabensopran)

Orchestra of the Age of Enlightenment

Leitung: Nigel Short

Für den zweiten Pfingsttag des Jahres 1729 komponiert Johann Sebastian Bach die Kantate "Ich liebe den Höchsten von ganzem Gemüthe" BWV 174. Der Kantatentext von Picander nimmt direkten Bezug auf die damalige Lesung aus dem dritten Kapitel des Johannesevangeliums. Gottes Liebe zu den Menschen und die Liebe der Menschen zu Gott werden hier thematisiert. Als einleitende Sinfonia stellt Bach dieser Kantate den ersten Satz seines dritten Brandenburgischen Konzerts voran. Allerdings erweitert er das ursprüngliche Instrumentarium um Hörner und Oboen. Danach folgen zwei Arien, zwei Rezitative und der Schlusschoral "Herzlich lieb hab ich dich, o Herr".