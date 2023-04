SWR2 Kantate vom 21.5.2023

Georg Philipp Telemann:

"Sei getreu bis in den Tod"

Johanna Koslowsky (Sopran)

Elisabeth Popien (Alt)

Wilfried Jochens, Hans-Jörg Mammel (Tenor)

Stephan Schreckenberger (Bass)

Cantus Cölln

Leitung: Konrad Junghänel

Sigfrid Karg-Elert:

"O Welt, ich muß dich lassen" op. 65 Nr. 21

Friedemann Herz (Orgel)

Georg Philipp Telemanns Kantate für den Sonntag Exaudi "Sei getreu bis in den Tod" stammt vermutlich aus seinen frühen Studienjahren in Hildesheim und Leipzig. Schon damals komponiert er Werke für den Gottesdienst und vertritt in Leipzig sogar den kränkelnden Thomaskantor Johann Kuhnau. Manche Kantaten aus dieser Zeit stehen noch ganz in der Tradition des Geistlichen Konzerts, andere tasten sich an die moderne Arienform heran. "Sei getreu bin in den Tod" ist eine eindrucksvolle Concerto-Aria-Kantate, in deren Zentrum vier metrisch unterschiedlich gestaltete Arien stehen, die sich mit ihren Da-Capo-Elementen an der zeitgenössischen Oper orientieren.