SWR2 Kantate vom 16.4.2023

Johann Sebastian Bach:

"Am Abend aber desselbigen Sabbats" BWV 42

Ulrike Hofbauer (Sopran)

Irène Friedli (Alt)

Bernhard Berchtold (Tenor)

Markus Volpert (Bass)

Chor und Orchester der J. S. Bach-Stiftung St. Gallen

Leitung: Rudolf Lutz

1725 komponiert Johann Sebastian Bach für den Sonntag "Quasimodogeniti", den ersten Sonntag nach Ostern, die Kantate "Am Abend aber desselbigen Sabbats" BWV 42, die mit einer einleitenden Sinfonia beginnt, einem doppelchörigen Konzert zwischen Streichern und Holzblasinstrumenten. Thematisch orientiert sich der unbekannte Textdichter am damaligen Sonntagsevangelium, in dem es um die Erscheinung Jesu bei seinen Jüngern in Jerusalem geht, von der im Johannesevangelium berichtet wird. Später zitiert er dann aber Jesus-Worte aus dem Matthäusevangelium: "Wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen."