SWR2 Kantate vom 26.3.2023

Dass es den Geigenbauer Stefan Krattenmacher ins Südbadische verschlagen würde, war nicht unbedingt absehbar. Geboren und aufgewachsen ist er in einer Schreinerfamilie im bayerischen Tegernsee. Seine Ausbildung zum Geigenbauer begann Stefan Krattenmacher in Mittenwald, dann ging er aber nach Hongkong, London und Berlin. Fast wäre er in der deutschen Hauptstadt geblieben, aber er fand dort keine Werkstatt, die seinen Vorstellungen perfekt entsprach. Fündig wurde er schließlich in der kleinen Gemeinde Ettenheim-Münchweier bei Freiburg, wo er sich mit Leidenschaft der Restauration und dem Neubau von Celli und Kontrabässen widmet.