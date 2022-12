SWR2 Kantate vom 12.2.2023

Peter Griesbacher:

"Exsurge"

Jürgen Ochs (Tenor)

Michael Meuser (Orgel)

Johann Sebastian Bach:

"Durch Adams Fall ist ganz verderbt" BWV 637

Wolfgang Zerer (Orgel)

Johann Sebastian Bach:

"Gleichwie der Regen und Schnee vom Himmel fällt" BWV 18

Ensemble Alia Mens

Leitung: Olivier Spilmont

Johann Sebastian Bach:

"Durch Adams Fall ist ganz verderbt" BWV 1101

Jörg Halubek (Orgel)

Am vorletzten Sonntag vor der Passionszeit wurde zu Johann Sebastian Bachs Zeiten in der Evangelienlesung das Gleichnis vom Sämann vorgetragen. Auch seine Kantate "Gleichwie der Regen und Schnee vom Himmel fällt" BWV 18 auf einen Text von Erdmann Neumeister greift Elemente aus dieser Lesung auf, indem er die Wirkung von Gottes Wort durch einen Vergleich mit Regen und Schnee veranschaulicht und vor den Gefahren, die es bedrohen, warnt. Die Erstfassung entstand wahrscheilnich um 1713 in Weimar, 1724 hat sie Bach in Leipzig mit erweitertem Instrumentarium und in einer anderen Tonart wieder aufgeführt.