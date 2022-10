SWR2 Kantate vom 27.11.2022

Georg Philipp Telemann:

"In deinem Wort und Sakrament"

Susanne Ryden (Sopran)

Britta Schwarz (Alt)

Sebastian Noack (Bass)

Ensemble Stimmkunst

Ensemble 94

Leitung: Kay Johannsen

Johann Sebastian Bach:

"Nun komm' der Heiden Heiland" BWV 659

Christian-Markus Raiser (Orgel)

Michael Praetorius, Johann Sebastian Bach:

"Kommt her zu mir, spricht Gottes Sohn"

Huelgas Ensemble

Leitung: Paul van Nevel

Am ersten Adventsonntag steht Georg Philipp Telemanns Kantate "In deinem Wort und Sakrament" im Mittelpunkt. In dieser Kantate ist die Idee des Erklingens mehrerer Kirchenlieder in einem einzelnen Werk präsent. Im Eingangssatz hat Telemann neben der zeilenweise von Sopran und Alt vorgetragenen Melodie von "Kommt her zu mir, spricht Gottes Sohn" in den von Tenor und Bass ausgeführten Zwischenspielen die einzelnen Melodiezeilen des Liedes "Nun komm, der Heiden Heiland" eingeflochten. Und am Ende der Sopranarie "Ich bin ja dessen gar nicht wert" wird dieses Lied ein weiteres Mal aufgegriffen.