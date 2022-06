SWR2 Kantate vom 7.8.2022

Johann Sebastian Bach:

"Erforsche mich, Gott, und erfahre mein Herz" BWV 136

Kai Wessel (Countertenor)

Makoto Sakurada (Tenor)

Peter Kooij (Bass)

Bach Collegium Japan

Leitung: Masaaki Suzuki

"Auf meinen lieben Gott" BWV deest.

Gerhard Weinberger (Orgel)

Georg Philipp Telemann:

"Es spricht der Unweisen Mund wohl"

Stefan Kahle (Countertenor)

Tobias Hunger (Tenor)

Gotthold Schwarz (Bass)

Bach Consort Leipzig

Sächsisches Barockorchester

Leitung: Gotthold Schwarz

Für seine Kantate am 8. Sonntag nach Trinitatis griff Johann Sebastian Bach 1723 in Leipzig vermutlich auf bereits früher Komponiertes zurück, vielleicht auf eine weltliche Kantate? Der Textdichter lehnt sich jedenfalls eng an das damalige Sonntagsevangelium an, die Warnung vor falschen Propheten aus der Bergpredigt. Beim Schlusschoral gibt es eine Besonderheit: Er wird von einer selbstständig geführten Violine begleitet und zur Fünfstimmigkeit erweitert. Georg Philipp Telemanns Kantate für diesen Sonntag basiert auf einem alten Martin Luther-Lied, zu dem Johann Walther die Melodie geschrieben hat.