SWR2 Kantate vom 10.7.2022

Endlich wieder eine Musikalische Monatsrevue live aus Schwetzingen! Lars Reichow und sein Publikum sind beglückt darüber, aber auch erschüttert und entsetzt über den Krieg in der Ukraine und den Amoklauf in den USA. Reichow setzt sich ans Klavier und singt dagegen an, sinniert über das Älterwerden und sucht die Spargelkönigin, die sich ohne Maske und Schnelltest von ihm küssen lässt. Ob sein Wunsch am Ende der Sendung in Erfüllung gehen wird? mehr...