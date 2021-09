SWR2 Kantate vom 1.11.2021

William Byrd:

"Gaudeamus omnes"

The Sixteen Choir

Leitung: Harry Christophers

Jan Pieterszoon Sweelinck:

"Iusti autem in perpetuum vivent"

Gesualdo Consort Amsterdam

Leitung: Harry van der Kamp

Philip Moore:

"O Quam gloriosam"

Jeremy Filsell (Orgel)

The Vasari Singers

Leitung: Jeremy Backhouse

Cristóbal de Morales:

"Justi confitebuntur - Eripe me"

Ensemble Plus Ultra

Leitung: Michael Noone

Am Fest Allerheiligen wird aller Heiligen gedacht, der „verherrlichten Glieder der Kirche, die schon zur Vollendung gelangt sind“ - so die Eröffnungsworte des Hochgebets für diesen Feiertag. SWR2 Kantate präsentiert dazu Werke von William Byrd, Jan Pieterszoon Sweelinck, Philip Moore und Cristóbal de Morales.