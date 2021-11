„Erinnern“: Das weltweit gefeierte Cuarteto Casals erinnert an die Erfindung des klassischen Streichquartetts im 18. Jahrhundert, aber auch an entscheidende Momente der klanglichen Weiterentwicklung der „Königsklasse der Kammermusik“. In Bartóks viertem Quartett taucht erstmals ein Effekt auf, der als „Bartók-Pizzicato“ in die Musikgeschichte eingegangen ist. Wie das klingt? Explosiv! mehr...