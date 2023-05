SWR2 Mittagskonzert vom 27.6.2023

SWR2 Internationale Pianisten in Mainz

Varvara (Klavier)

Antonio Soler:

Fandango

Joseph Haydn:

Sonate E-Dur Hob. XVI:31

Sonate g-Moll Hob. XVI:44

Sonate G-Dur Hob. XVI:40

Sergej Prokofjew:

Sonate Nr. 8 B-Dur op. 84

(Konzert vom 10. März 2023 im Frankfurter Hof, Mainz)

"Die wichtigste Herausforderung besteht darin, die Welt eines jeden Komponisten zu erforschen und mich ihr entsprechend weiterzuentwickeln." So lautet der Wahlspruch der russischen, in Hamburg lebenden Pianistin Varvara. In ihrem Klavierspiel transportiert jede Phrase, jeder Ton eine Fülle an Bedeutungen und zeigt das kreative Potenzial dieser sympathisch unprätentiösen Pianistin. Ihre Tastenkunst besticht durch eine souveräne, nie vordergründig auftrumpfende Technik und durch kernig-konzentrierte Klangfülle.