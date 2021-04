SWR2 Internationale Pianisten in Mainz

Christina und Michelle Naughton (Klavier)

Maurice Ravel:

"Ma mère l'oye", 5 Kinderstücke für Klavier zu 4 Händen

Frédéric Chopin:

Rondo C-Dur op. posth. 73

Fassung für 2 Klaviere

Paul Schoenfield:

"Five days from the life of a manic depressive"

Für Klavier zu vier Händen

Claude Debussy:

"En blanc et noir" 3 Stücke für 2 Klaviere zu 4 Händen L 134

Sergej Rachmaninow:

Suite für 2 Klaviere Nr. 2 C-Dur op. 17

György Kurtág:

"Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit", Transkription der Sonatina aus der Kantate BWV 106 von Johann Sebastian Bach für Klavier zu 4 Händen

Ernesto Lecuona:

"Malagueña" aus "Andalucia", Suite Espagnole Nr. 6, Arrangement für 2 Klaviere von G. Nash

(Konzert vom 6. Dezember 2019 im Frankfurter Hof, Mainz)

Seit ihrem vierten Lebensjahr spielen die US-amerikanischen Zwillinge Christina und Michelle Naughton Klavier. Ihre Ausbildung absolvierten sie gemeinsam am Curtis Institute in Philadelphia und an der Juilliard School in New York. Die enge Verbundenheit der Schwestern zeigt sich in ihrem perfekten Zusammenspiel: "Wir haben gelernt, die gleiche musikalische Sprache zu sprechen und kommunizieren in erster Linie über unser Gefühl." Ihr Bühnencharisma, die handwerkliche Perfektion und pure Spielfreude lassen den Funken sofort überspringen.