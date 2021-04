SWR2 Internationale Pianisten in Mainz

Varvara (Klavier)

Ludwig van Beethoven:

Fantasie für Klavier H-Dur op. 77

Dmitrij Schostakowitsch:

Sonate für Klavier Nr. 2 h-Moll op. 61

Aus 24 Präludien und Fugen op. 87:

Nr. 24: Präludium und Fuge d-Moll

Nr. 7: Präludium und Fuge A-Dur

Nr. 2: Präludium und Fuge a-Moll

Nr. 4: Präludium und Fuge e-Moll

Nr. 15: Präludium und Fuge Des-Dur

Ludwig van Beethoven:

Klaviersonate cis-Moll op. 27 Nr. 2

(Aufnahme vom 18. April 2021 im SWR Studio Kaiserslautern)

Varvara Nepomnyashchaya, mittlerweile fest in der internationalen Klavier-Elite etabliert, wurde 1983 in Moskau geboren. Sie studierte am dortigen Tschaikowsky-Konservatorium und wechselte 2011 nach Hamburg zu Evgeni Koroliov. 2006 wurde sie Leipziger Bach-Preisträgerin, 2012 gewann sie den Concours Géza Anda in Zürich. Mit einem umfassenden Repertoire tritt sie u. a. beim Lucerne Festival, in der Tonhalle Zürich, im Mariinsky-Theater St. Petersburg, in der Suntory Hall Tokyo und im Mozarteum Salzburg auf. Auch mit herausragenden Orchestern und Dirigenten arbeitet sie regelmäßig zusammen.