Mit Jörg Lengersdorf

15 Uhr: SWR-Studio Kaiserslautern

Moderation: Ines Pasz

Ludwig van Beethoven:

Klaviertrio Es-Dur op. 1 Nr. 1

Klaviertrio c-Moll op. 1 Nr. 3

Elene Meipariani (Violine)

Janina Ruh (Violoncello)

Clemens Müller (Klavier)

(Liveübertragung)

16 Uhr: Fernsehturm des SWR Stuttgart

Das Konzert auf dem Fernsehturm in Bildern

Moderation: Doris Blaich

Ludwig van Beethoven:

Streichquintett C-Dur op. 29

Sextett für 2 Hörner und Streicher op. 81b

Andreea Chiriac, Soo-Eun Lee (Violine)

Dora Scheili, Barbara Weiske (Viola)

Anna Mazurek (Violoncello)

Felix von Tippelskirch (Kontrabass)

Thomas Flender, Josef Weissteiner (Horn)

(Konzert vom Vortag)

17 Uhr: Salon der Adler-Büttner-Stiftung Karlsruhe

Moderation: Katharina Eickhoff

Ludwig van Beethoven:

Leichte Sonate für Klavier C-Dur WoO 51

12 Variationen über den russischen Tanz aus dem Ballett "Das Waldmädchen" WoO 71

Polonaise für Klavier C-Dur op. 89

Variationen für Klavier zu 4 Händen über ein Thema von Graf Waldstein WoO 67

Ferdinand Ries:

Finale aus der Klaviersonate As-Dur op. 176

Uram Kim, Sontraud Speidel (Klavier)

(Liveübertragung)

Beethoven bei uns – Teil 2 der SWR2-Hauskonzerte

Zu Beginn des Beethoven-Jubiläumsjahres initiiert die Beethoven Jubiläums-Gesellschaft "BTHVN2020" am 3. Adventswochenende Hauskonzerte unter dem Motto "Beethoven bei uns". Damit kehrt die Musik des radikalen Erneuerers zurück zu ihren Wurzeln - in Häuser musikbegeisterter Menschen. In privaten Wohnzimmern, Salons und Foyers, in Clubs oder - wie bei SWR2 - im Stuttgarter Fernsehturm finden Konzerte im kleinen Rahmen statt. Mit dieser Aktion starten an vielen Orten Menschen zeitgleich ins Beethovenjahr. SWR2 beteiligt sich an diesem Auftakt und sendet aus Orten im ganzen Sendegebiet.