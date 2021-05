Josquin Desprez:

"O bone et dulcissima Jesu"

The Brabant Ensemble

Leitung: Stephe Rice

Camille Saint-Saëns:

Präludium und Fuge Es-Dur op. 99 Nr. 3

Helmut Deutsch (Orgel)

Maurice Duruflé:

Messe "Cum jubilo" op. 11

Thomas Herford (Bariton)

Mark Williams (Orgel)

The Choir of Trinity College

Leitung: Richard Marlow

Charles Valentin Alkan:

Präludium Des-Dur op. 66 Nr. 9

Helmut Deutsch (Orgel)

Josquin Desprez:

"Usquequo, Domine, oblivisceris me"

The Brabant Ensemble

Leitung: Stephe Rice