SWR2 bei "Musik im Jägerhaus" - Weihnachtskonzert

Ensemble "Der Musikalische Garten"

Francesco Manfredini:

"Pastorale per il Santissimo Natale” C-Dur op. 3 Nr. 12

Georg Philipp Telemann:

Trio in D-Dur TWV 42:D1

Johann Heinrich Schmelzer:

„La bella pastora” aus dem Partiturbuch Ludwig (1662)

Giuseppe Antonio Brescianello:

Concerto undecimo e-Moll

Arcangelo Corelli:

Concerto "Fatto per la notte di Natale” g-Moll op. 6 Nr. 8

(Konzert vom 13. Dezember 2020 im Jägerhaus in Forst)

"Der Musikalische Garten vermag mit seinem uneitlen, die Aufmerksamkeit ganz auf die Musik zu lenkenden Spiel den Hörer zu fesseln. Eine bemerkenswerte Bereicherung!", schrieb das Fono Forum über das junge Ensemble aus Basel. Es gastiert mit weihnachtlichen Klängen in einer besonderen Veranstaltung. Denn auf der Suche nach alternativen Spielorten für bereits geplante Bruchsaler Schlosskonzerte, die Corona bedingt auf nächste Saison verschoben werden mussten, boten die Veranstalter der Reihe "Musik im Jägerhaus" in Forst ein Ausweichpodium an. Mit zwei Konzerten wird SWR2 zu Gast in Forst sein und damit auch einen regionalen Verein unterstützen.

Download Programmheft

Nächster Termin SWR2 bei "Musik im Jägerhaus" in Forst am 21.03.2021 mit dem SWR2 New Talent Liedduo Esther Valentin & Anastasia Grishutina