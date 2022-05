SWR2 Abendkonzert vom 17.6.2022

SWR Vokalensemble

Soo Eun Lee, Alexander Knaak (Violine)

Mitglieder des Freiburger Barockorchesters

Leitung: Marcus Creed

Adrian Willaert:

"Veni sancte Spiritus" für Chor zu 6 Stimmen

Claudio Monteverdi:

Crucifixus à 4

Luigi Nono:

"Ha venido - Canciones para Silvia" für Solosopran und 6 Soprane

Claudio Monteverdi:

Dixit Dominus II aus "Selva morale e spirituale"

Francesco Cavalli:

Salve regina à 4

Luigi Nono:

"Sarà dolce tacere" für 8 Soli nach "La terra e la morte"

Martin Smolka:

"Sicut nix" für 24-stimmigen Chor a cappella (UA)

(Konzert vom 14. Mai 2022 in der Ev. Kirche Stuttgart-Gaisburg)



Soo Eun Lee, Alexander Knaak (Violine)

Ensemble Castor

SWR Vokalensemble

Leitung: Marcus Creed

Biagio Marin:

Sonata prima sopra "Fuggi dolente core" für 2 Violinen und Basso continuo

Passacaglia für 2 Violinen und Basso continuo

Luigi Nono:

"Hay que caminar' soñando" für 2 Violinen

Mauricio Sotelo:

"Estedas en la Mar" für Doppelchor zu 12 Stimmen und 2 Violinen (UA)

Dario Castello:

Sonata quarta a due soprani e basso continuo aus "Sonate concertate in stilo moderno, libro secondo"

(Konzert vom 11. Mai 2022 im Brucknerhaus Linz)

Mit Adrian Willaert, Francesco Cavalli und Claudio Monteverdi treten gleich drei Kapellmeister von San Marco in diesem Programm auf. Sie alle haben sich die besondere Architektur und Akustik des Markusdoms in ihren Kompositionen zunutze gemacht und mit räumlichen Effekten experimentiert. Luigi Nono hat diese Idee im 20. Jahrhundert auf seine Weise fortgesponnen und auch Mauricio Sotelo knüpft in seiner neuen Komposition an die Faszination räumlicher Musik und eine berühmte Komposition seines Lehrers Nonos an. Dazu wird Martin Smolkas "Sicut nix" aus der Taufe gehoben, ein 24-stimmiger Doppelchor, der Bilder aus der Offenbarung in Klang verwandelt.