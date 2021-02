SWR Vokalensemble Stuttgart

Experimentalstudio des SWR

Markus Stange (Synthesizer)

Leitung: Marcus Creed

Peter Tschaikowsky:

Cherubinischer Gesang aus der Liturgie des Heiligen Johannes Chrysostomus für gemischten Chor a cappella op. 41

Sergej Rachmaninow:

"O Theodokos, immer wachend im Gebet", Geistliches Konzert für 7-stimmigen gemischten Chor a cappella

Alfred Schnittke:

3 Geistliche Gesänge für gemischten Chor a cappella

Mark Andre:

"Hij 2" für 24 Stimmen und Live-Elektronik

(Konzert vom 9. November 2013 in der Basilika Weingarten)



Isang Yun:

"Engel in Flammen", Memento für Orchester mit Epilog für Sopran, Frauenchor und 5 Instrumente

Yeree Suh (Sopran)

SWR Vokalensemble Stuttgart

hr-Sinfonieorchester

Leitung: Peter Rundel

Sofia Gubaidulina:

"Jetzt immer Schnee" für Sprecher, Soli, Kammerchor und Kammerensemble

Eva-Maria Schappé (Sopran)

Maria van Eldik (Alt)

Alexander Yudenkov (Tenor)

Mikhail Nikiforov (Bass)

Mikhail Shashkov (Sprecher)

SWR Vokalensemble Stuttgart

Schönberg Ensemble Amsterdam

Leitung: Rupert Huber

Den Klang der Geburtskirche in Jerusalem hat Marc Andre zum Ausgangspunkt seiner Komposition Hij2 gemacht. Eine Musik, die das Hineinhorchen in die Stille provoziert und dabei Stimmen und Elektronik zu sinnlichen Trägern übersinnlicher Wahrnehmungen machen will. Auch die russisch-orthodoxe Kirchenmusik von Tschaikowsky, Rachmaninow und Alfred Schnittke, die Marcus Creed in diesem Konzertprogramm Mark Andres zarter Komposition an die Seite gestellt hat, bezieht mit vollstimmigen Akkorden und weit ausgreifenden Melodiebögen die Resonanz der Basilika in Weingarten ein.

Kompositionen von Isang Yun und Sofia Gubaidulina über apokalyptische Bilder ergänzen diesen Konzertabend mit dem SWR Vokalensemble.