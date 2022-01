Frederic Belli (Posaune)

Leitung: Tito Muñoz

Mit seinem Silvesterkonzert verabschiedet das SWR Symphonieorchester traditionell das alte Jahr. Diesmal sollte der dänische Dirigent Michael Schønwandt am Pult des Orchesters stehen. Leider kann aufgrund der aktuellen Corona-Bedingungen das SWR Symphonieorchester nicht, wie angekündigt, sein Konzert live im Beethovensaal der Stuttgarter Liederhalle spielen. Daher senden wir jetzt aus unserem Archiv das Silvesterkonzert von 2019 mit dem SWR Symphonieorchester.

Musiktitel:

George Enescu:

Rumänische Rhapsodie für Orchester A-Dur op. 11 Nr. 1

Peter Tschaikowsky:

Polonaise und Walzer aus der Oper "Eugen Onegin"

Camille Saint-Saëns:

Danse macabre, Sinfonische Dichtung für Orchester op. 40

Franz Liszt:

Der Tanz in der Dorfschänke, Walzer für Orchester R 427 Nr. 2

Leonard Bernstein:

Ouvertüre zur Musical Comedy "Candide"

Nino Rota:

Konzert für Posaune und Orchester C-Dur

Daniel Schnyder:

3. Satz aus dem Konzert für Posaune und Orchester

Leonard Bernstein:

Divertimento for Orchestra

Richard Rodgers:

The Carousel Waltz

(Konzert vom 31. Dezember 2019 in der Stuttgarter Liederhalle)



Leitung: Kazuki Yamada

Alexander Glasunow:

Konzertwalzer für Orchester Nr. 1 D-Dur op. 47

Richard Strauss:

Suite aus der Oper "Der Rosenkavalier" AV 145

(Konzert vom 31. Dezember 2018 in der Stuttgarter Liederhalle)



Leitung: Łukasz Borowicz

Peter Tschaikowsky:

"Dornröschen" op. 66a, Suite für Orchester

Christian Mühlbacher:

Konzert für 2 Trompeten, Streicher, Klavier, Pauke und Schlagzeug

Jörge Becker und Johannes Sondermann (Trompete)

Christoph Grund (Klavier)

Obi Jenne (Schlagzeug)

Dmitrij Schostakowitsch:

Walzer Nr. 2 aus der Jazzsuite Nr. 2 für Orchester

(Konzert vom 31. Dezember 2016 in der Stuttgarter Liederhalle)