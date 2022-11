SWR2 Silvestergala - LIVE vom 31.12.2022

SWR Symphonieorchester

Sebastian Manz (Klarinette)

Leitung: Andrew Manze

Henry Purcell:

Chaconne g-Moll Z 730, bearbeitet für Streicher von Benjamin Britten

Ralph Vaughan Williams:

Serenade to Music, Fassung für Orchester

Benjamin Britten:

Movements for a Clarinet Concerto

Henry Purcell:

In nomine à 7 Z747, bearbeitet für Streicher von Andrew Manze

Edward Elgar:

Variations on an original theme für Orchester op. 36 "Enigma-Variationen"

(Liveübertragung aus der Stuttgarter Liederhalle)

Das SWR Symphonieorchester spielt traditionell jedes Jahr sein Silvesterkonzert in der Stuttgarter Liederhalle. Am Pult steht diesmal der britische Geiger und Dirigent Andrew Manze. Seit einem Konzert bei den BBC Proms 2012 gilt er als Spezialist für die Werke von Ralph Vaughan Williams, da er dort das Publikum mit gleich drei Sinfonien an einem Abend zu begeistern wusste. Mit Vaughan Williams präsentiert Andrew Manze im Silvesterkonzert ausschließlich Komponisten seines Heimatlandes. Solist des Abends ist der Soloklarinettist des SWR Symphonieorchesters, Sebastian Manz.