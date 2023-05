SWR2 Mittagskonzert - LIVE vom 21.6.2023

SWR Symphonieorchester

Martin Grubinger (Schlagzeug)

Leitung: Tito Muñoz

John Corigliano:

Conjurer, Konzert für einen Schlagzeuger und Streichorchester

Aaron Copland:

Billy the Kid (Ballettsuite)

(Liveübertragung aus der Stuttgarter Liederhalle)

Klangzauberei und eine wilde Westerngeschichte hat das letzte Live-Mittagskonzert der Saison in der Stuttgarter Liederhalle zu bieten. Mit dem spektakulären Schlagzeugkonzert "Conjurer" des oscarprämierten Komponisten John Corigliano stellt Artist in Residence Martin Grubinger seine Klangzauberkünste als Solist unter Beweis. Mit Aaron Coplands Ballettsuite "Billy the Kid" entführen Dirigent Tito Muñoz und das SWR Symphonieorchester anschließend in die Weiten der amerikanischen Prärie und lassen die legendäre Jagd auf den gesetzlosen Revolverhelden "Billy the Kid" musikalisch lebendig werden.