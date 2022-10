SWR2 Mittagskonzert vom 27.11.2022

Spark - "artist in residence" beim Bodenseefestival - denkt Klassik neu. Kein anderes Ensemble stellt Bach, Mozart & Co. in einen so frischen Kontext und schafft Anknüpfungspunkte mit dem Lebensgefühl der Gegenwart. Im Kern klassisch - ist die Band in ihrer Performance eigenwillig, neugierig und unangepasst. Mit dem Programm Bach - Berio - Beatles kombinieren die fünf Musiker in raffinierten Arrangements für Blockflöten, Melodica, Streicher und Klavier Johann Sebastian Bach mit neuesten Kompositionen, mit Luciano Berio und bekannten Beatles Songs und schaffen daraus ein aufregendes Klanggemälde. mehr...