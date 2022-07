„Ich möchte auch über die Probleme reden, die wir Frauen in der klassischen Musikwelt haben“, sagt Anna Khomichko. Die junge Pianistin bezeichnet sich selbst als „Klassik-Bloggerin“ und spricht in SWR2 über ihre Youtube- und Instagram-Aktivitäten, mit denen sie sich vor allem an junge Menschen richten möchte. Da sie ukrainisch-belarussische Wurzeln hat und in Russland aufgewachsen ist, macht sie derzeit aber vor allem ein Thema betroffen: der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine. Die Einreise in ihr Heimatland ist ihr seitdem verwehrt, denn sie sagt: „Selbstverständlich bin ich gegen diesen Krieg.“ Am 22. Juli gastiert sie mit einem Solo-Programm beim Mainzer Musiksommer. mehr...