SWR2 Mittagskonzert vom 17.10.2021

SWR Symphonieorchester

Sebastian Manz (Klarinette)

Leitung: Joana Mallwitz

Julius Rietz:

Klarinettenkonzert g-Moll op. 29

Felix Mendelssohn Bartholdy:

Sinfonie Nr. 4 A-Dur op. 90 "Italienische"

(Konzert vom 6. Dezember 2018 in der Stuttgarter Liederhalle)



Carl Maria von Weber:

Grand Duo concertant für Klarinette und Klavier Es-Dur op. 48

Martin Klett (Klavier)

Robert Schumann:

Fantasiestücke op. 73, Fassung für Violoncello und Klavier

David Geringas (Violoncello)

Tatjana Schatz (Klavier)

Von Julius Rietz kennt man wenig, von Felix Mendelssohn Bartholdy fast alles. Dabei gibt es so viele Parallelen zwischen den Zeitgenossen. Beide waren sie Gewandhauskapellmeister, Mendelssohn gründete 1843 in Leipzig die erste Musikhochschule Deutschlands, Rietz unterrichtete dort. Rietz war es auch, der Mendelssohns vierte Sinfonie in der überarbeiteten Fassung 1848 als deutsche Erstaufführung in Leipzig dirigierte. Konzertante Spielfreude, die Mendelssohn verpflichtet ist, findet sich auch im Klarinettenkonzert von Rietz. Wir sind mit beiden Werken auf der Höhe der Zeit in der Mitte des 19. Jahrhunderts.