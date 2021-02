SWR Symphonieorchester

Antonio Vivaldi:

Konzert für 2 Trompeten, Streicher und Basso continuo C-Dur RV 537

Jörge Becker, Johannes Sondermann (Trompete)

Leitung: Lukasz Borowicz

Johann Christian Bach:

Sinfonie g-Moll op. 6 Nr. 6

Leitung: Konrad Junghänel

Gabriel Fauré:

Masques et bergamasques, Suite aus der Bühnenmusik für Orchester op. 112

Leitung: Clark Rundell

Wolfgang Amadeus Mozart:

Klavierkonzert A-Dur KV 488

Christopher Park (Klavier)

Leitung: Christoph Eschenbach

Richard Strauss:

Suite aus der Oper "Der Rosenkavalier" AV 145

Leitung: Kazuki Yamada

Obwohl das SWR Symphonieorchester noch relativ jung ist, haben schon viele bedeutende und interessante Dirigenten am Pult gestanden. Das SWR2 Mittagskonzert präsentiert eine Auswahl an Werken von Antonio Vivaldi bis Richard Strauss, die in Live-Konzerten eingespielt wurden. Neben dem Pianisten Christopher Park in Mozarts Klavierkonzert KV 488 sind auch die beiden Trompeter Johannes Sondermann und Jörge Becker aus dem SWR Symphonieorchester als Solisten in Antonio Vivaldis Konzert für zwei Trompeten zu erleben.