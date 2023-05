SWR2 Abendkonzert – LIVE vom 16.6.2023

per Mail teilen

SWR Symphonieorchester

Leitung: Ingo Metzmacher

Igor Strawinsky:

Sinfonien für Bläser (Fassung 1947)

Agon (Ballettmusik)

Variationen Aldous Huxley in memoriam für Orchester

Sinfonie in C

(Liveübertragung aus der Stuttgarter Liederhalle)

"Strawinsky pur" bietet dieses Konzertprogramm, das Ingo Metzmacher gemeinsam mit dem SWR Symphonieorchester gestaltet. Den Rahmen bilden zwei Werke aus Strawinskys neoklassizistischer Stilphase: seine "Sinfonien für Bläser" (Fassung von 1947) und die 1940 entstandene "Sinfonie in C". Dazwischen erklingen Strawinskys 1957 komponierte letzte Ballettmusik "Agon" und sein letztes Orchesterwerk, die "Variationen in memoriam Aldous Huxley" von 1964. Die Gegenüberstellung dieser zwei späten Kompositionen im Zwölftonstil veranschaulicht Strawinskys musikalische Wandlungsfähigkeit besonders deutlich.