SWR2 Abendkonzert vom 4.11.2022

SWR Symphonieorchester

Leitung: Jean-Christophe Spinosi

Georg Friedrich Händel:

Auszüge aus der "Wassermusik":

Allegro, Bourrèe und Hornpipe aus der Suite Nr. 1 HWV 348

Alla Hornpipe aus der Suite Nr. 2 HWV 349

Gioacchino Rossini:

Ouvertüre zur Oper "Der Barbier von Sevilla"

Hector Berlioz:

Un bal. Valse. Allegro non troppo aus der Symphonie Fantastique

Johann Strauß:

Éljen a Magyár, Polka op. 332

Jacques Offenbach:

Intermezzo und Barcarole aus der Oper "Hoffmanns Erzählungen"

Felix Mendelssohn Bartholdy:

Saltarello. Presto aus der Sinfonie Nr. 4 A-Dur op. 90

(Konzert vom 23. September 2022 in der Stuttgarter Liederhalle)

"L'idée de la Danse" lautet die Überschrift über dieses "Dankeschön"-Konzert an die Abonnentinnen und Abonnenten, die dem SWR Symphonieorchester in den letzten beiden Jahren in schwierigen Zeiten die Treue gehalten haben. Am Pult des Orchesters steht der Barockgeiger und Gründer des "Ensemble Matheus" Jean-Christophe Spinosi. Der französische Dirigent nimmt den Tanz als barocke Keimzelle zum Ausgangspunkt für seine persönliche Reise durch die Musikgeschichte von Händel über Rossini und Berlioz bis zu Johann Strauß.