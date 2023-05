SWR2 Abendkonzert – LIVE vom 30.6.2023

SWR Symphonieorchester – Preisträgerkonzert

Leitung: Giedrė Šlekytė

Sergej Prokofjew:

Klavierkonzert Nr. 3 C-Dur op. 26

Lukas Sternath (Klavier)

1. Preis Internationaler Musikwettbewerb der ARD München 2022

Dmitri Kabalevsky:

Cellokonzert Nr. 2 c-Moll op. 77

Lionel Martin (Violoncello) - SWR2 New Talent

Richard Strauss:

Suite aus "Der Rosenkavalier" op. 59

(Liveübertragung aus der Liederhalle Stuttgart)

Drei herausragende junge Musiker stehen bei diesem Konzert auf der Bühne: der Pianist Lukas Sternath hat letztes Jahr beim ARD Musikwettbewerb den ersten Preis der Jury, den Publikumspreis und diverse Sonderpreise abgeräumt. Der Cellist Lionel Martin ging beim Wettbewerb "Ton und Erklärung" als glänzender Sieger hervor, SWR2 fördert ihn als "New Talent", Anne-Sophie Mutter hat ihn schon als 15-Jährigen in ihre Stiftung aufgenommen. Beide durften für dieses Konzert Lieblingsrepertoire auswählen. Das gilt auch für die junge Dirigentin Giedrė Šlekytė, derzeit Assistentin von Vladimir Jurowski an der Bayerischen Staatsoper und bereits gern gesehener Gast an den großen Häusern in Deutschland und Europa.