SWR Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg

Cornelia Kallisch (Alt)

Siegfried Jerusalem (Tenor)

Leitung: Michael Gielen

Gustav Mahler:

"Das Lied von der Erde", Sinfonie für Alt, Tenor und Orchester

Nach der Feier des Lebens und der Liebe in Gustav Mahlers achter Sinfonie, sollte mit dem "Lied von der Erde" der Umschlag in die Bewältigung einer Lebenskrise folgen. Das menschliche Dasein vergeht, es bleibt die Erde und "ewig blauen licht die Fernen" - so endet der letzte Teil dieser Sinfonie als Liederzyklus. Dieser Mitschnitt entstand in einer Studioproduktion im September 1992 im Hans-Rosbaud-Studio Baden-Baden, komplettiert durch eine Aufnahme im November 2001 im Freiburger Konzerthaus.

Am Pult des SWR Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg stand in beiden Produktionen Michael Gielen.