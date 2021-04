Felix Fischer ist Manager des SWR Symphonieorchesters und engagiert sich in der Initiative „Konzerthaus Stuttgart“. In SWR2 wirft er einen Blick in die Zukunft der Kulturhauptstadt nach der Pandemie. Fischer ist sich sicher: Nur mit einem neuen Konzerthaus als einem lebendigen Musik- und Kulturzentrum wird Stuttgart auch in Zukunft konkurrenzfähig bleiben.

Stuttgart: Viermal in Folge „Kulturhaupstadt Deutschlands“ Die Kulturszene in Stuttgart ist in den letzten Jahrzehnten aufgeblüht: mehrere Spitzenorchester, ein vielfach ausgezeichnetes Opernhaus, das weltweit berühmte Stuttgarter Ballett, eine lebendige Jazzszene, die Stuttgarter Chortradition sowie internationale Festivals und Museen. Dank dieser Vielfalt ist Stuttgart viermal zur „Kulturhauptstadt Deutschlands“ gewählt worden. Kann aber die Stadt diesen Status auch nach der Corona-Pandemie aufrecht erhalten? SWR2 widmet sich eine Woche lang der Landeshauptstadt Baden-Württembergs. Wie will die vielfältige Musik-Szene in Stuttgart den Neustart meistern? Welche Sorgen, Hoffnungen und Perspektiven gibt es?