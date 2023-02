SWR2 Abendkonzert vom 24.3.2023

SWR Junge Opernstars – Preisträgerkonzert

Deutsche Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern

Caterina Marchesini (Sopran)

Eva Zalenga (Sopran)

Alma Neuhaus (Mezzosopran)

Dumitru Mitu (Tenor)

Sakhiwe Mkosana (Bariton)

Pete Thanapat (Bassbariton)

Leitung: Valentin Uryupin

Moderation: Markus Brock

Wolfgang Amadeus Mozart:

Ouvertüre zur Oper "Die Hochzeit des Figaro"

Guiseppe Verdi:

"O cielo! Dove son' io? - Ah! Dagli scanni eterei", Szene und Arie der Mina aus der Oper "Aroldo"

Vincenzo Bellini:

"Vi ravviso, o luoghi ameni", Arie des Rodolfo aus der Oper "La Sonnambula"

Johann Strauss:

"Spiel ich die Unschuld vom Lande", Couplet der Adele aus der Operette "Die Fledermaus"

Gioacchino Rossini:

"Largo al factotum", Kavatine des Figaro aus der Oper "Der Barbier von Sevilla"

Georg Friedrich Händel:

"Svegliatevi nel core", Arie des Sesto aus der Oper "Giulio Cesare in Egitto"

Peter Tschaikowsky:

"Kuda, kuda, kuda vi udalilis", Arie des Lenski aus der Oper "Eugen Onegin"

Guiseppe Verdi:

Ouvertüre zur Oper "Nabucco"

Richard Wagner:

"Wie Todesahnung - O du mein holder Abendstern", Szene und Lied des Wolfram aus der Oper "Tannhäuser"

Wolfgang Amadeus Mozart:

"Eh Susanna non vien! - Dove sono i bei momenti", Arie der Gräfin aus der Oper "Die Hochzeit des Figaro"

Giacomo Puccini:

"E lucevan le stelle", Arie des Mario Cavaradossi aus der Oper "Tosca"

Jacques Offenbach:

"Vois sous l' archet frémissant", Romanze des Nicklausse aus der Oper "Hoffmanns Erzählungen"

Gioacchino Rossini:

"La calunnia e un venticello", Arie des Basilio aus der Oper "Der Barbier von Sevilla"

"Non si dà follia", Kavatine der Fiorilla aus der Oper "Il turco in Italia"

Wolfgang Amadeus Mozart:

"Ah, dov'e il perfido", Schluss-Sextett aus der Oper "Don Giovanni"

(Konzert vom 22. Januar 2023 in der Fruchthalle, Kaiserslautern)

Hochbegabten-Förderung lag dem 2011 verstorbenen Gründer und langjährigen Dirigenten des damaligen SWF-Rundfunkorchesters Emmerich Smola zeitlebens am Herzen. Noch unter seiner persönlichen Mitwirkung rief der SWR 2004 den Emmerich Smola Förderpreis ins Leben. Seither singen im Rahmen des Wettbewerbs "SWR Junge Opernstars" je drei bereits bühnenerfahrene, junge Sängerinnen und Sänger um den hochdotierten Publikumspreis und auch um den DRP-Orchesterpreis. Gastdirigent Marc Piollet bringt geballte Bühnenerfahrung mit und setzt sich seit vielen Jahren für die künstlerische Nachwuchsförderung ein.