Sung-Yun Wang spielt Beethovens Violinsonate Nr. 6

Es war gut in Mannheim zu studieren, weil…

...die Lehrkräfte so stark sind und die schöne alte Stadt Heidelberg in der Nähe ist – wir können dort regelmäßig Konzerte spielen. Ich fühle mich ganz wohl, in Mannheim zu leben. Außerdem ist der Flughafen nicht weit! Wenn ich in die Heimat fliegen möchte, muss ich nicht für mehrere Stunden in den Zug, bevor ich 13 Stunden im Flugzeug verbringe.

Wie würde dein ideales Konzert aussehen?

Mein ideales Konzert würde nicht unbedingt im Saal, sondern auch sehr entspannt im Park oder im Café sein. Als Programm spiele ich gern ein paar Lieder aus Taiwan, um unsere Kultur und Musik vorzustellen.

Wenn es ein Buch über dich geben würde – welchen Titel würde es tragen?

Ich würde sagen ''Blumen auf dem Weg'': Musik ist wie Blumen, wenn die Welt so chaotisch und hässlich ist, schaue ich runter auf die Blumen und bekommen wieder Mut weiter zu gehen. Meine Familie, Lehrer und Freunde sind auch Blumen, und begleiten mich auf diesem Weg. Ohne die Unterstützung hinter mir, kann ich nicht so weit kommen!