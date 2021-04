Das Internet ist zur Zeit die zentrale Bühne für viele Konzert- und Opernhäuser. Auch für die Staatsoper Stuttgart, die nun ihr Angebot "Oper trotz Corona" professionalisiert.

Derzeit noch nichts Neuproduziertes im Oper-trotz-Corona-Programm der Staatsoper: Arrigo Boitos "Mefistofele" als Aufzeichnung aus der letzten Saison. Pressestelle Staatsoper Stuttgart - Foto: Thomas Aurin

Die Staatsoper Stuttgart will in Corona-Zeiten zum "Online-Opernhaus" werden. Auf der Bühne des Opernhauses sei daher ein Film- und Tonstudio eingerichtet worden, teilte Opernintendant Viktor Schoner am Dienstag, 21. April, in Stuttgart mit. Für "Oper trotz Corona" werde dort zur Zeit wöchentlich zwölf Stunden Programm aufgezeichnet - mit der Staatsoper, dem Staatsorchester und dem Staatsopernchor. Geplant seien zudem dramaturgische oder kleinere szenische Formate.

"Wir lassen uns von dieser misslichen Situation nicht unterkriegen - und spielen weiter, natürlich unter Berücksichtigung aller hygienischen Vorgaben und in ständigem Austausch mit dem Amtsarzt." Viktor Schoner, Stuttgarter Opernintendant

Schoner bezeichnete sich als "sehr glücklich", dass seine Künstler*innen aus freien Stücken ein analoges Programm entwickeln, das durch die Arbeit der Ton- und Videoabteilung digital erfahrbar werde. So dirigierte Generalmusikdirektor Cornelius Meister ein Konzert, bei dem die Musiker*innen räumlich getrennt saßen. Meister sagte dazu: "Aus äußerer Beschränkung ist immer wieder große Kunst erwachsen." Das Konzert soll im Lauf der kommenden Wochen veröffentlicht werden.

Oper trotz Corona mit Philip Glass' "Satyagraha"

Zunächst steht ab Freitag, 24. April, noch eine Opernproduktion aus den 1980er-Jahren eine Woche kostenfrei auf dem digitalen Spielplan: Achim Freyers Produktion von Philip Glass' Minimal-Music-Klassiker "Satyagraha".